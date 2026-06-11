大谷が敵地パイレーツ戦に登板米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板した。試合開始4時間前、ドジャースが日本の大物アーティストの本拠地降臨を発表。ファンが注目していた。ドジャースが発表したのは16日（同17日）の本拠地レイズ戦で、日本のロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル・Takaがファーストピッチセレモニーに登場するという内容だ。ワ