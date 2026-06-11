6月26日より日米同時公開される映画『スーパーガール』の日本語吹替キャストに、安元洋貴、新津ちせ、白熊寛嗣、ダイアン・津田篤弘＆ユースケが決定。併せて、ダイアンの2人による就任決定コメント映像も到着した。【動画】『スーパーガール』ダイアン就任決定映像『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作。型破りで等身大の新世代ヒーロー“スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語が幕を開ける。製作は『スーパーマン』に続