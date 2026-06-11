ジメジメと蒸し暑い日には、暑さを吹き飛ばすような「ひんやりドリンク」が飲みたくなるもの。【ミスタードーナツ】では、食感も楽しめる冷たいドリンクを期間限定で販売中です。フルーツの爽やかな味や独特の食感に、心も体も癒されるかも！ 今回は、実際に飲んだインスタグラマーさんのレポートをもとに、ミスドの「ひんやりドリンク」をご紹介します！ シャリシャリ氷にフルーツ味のゼリ&