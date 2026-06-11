大谷が敵地パイレーツ戦に登板米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。3回の打席でホームランキャッチを食らった。直後の4回に見せた失投に対し、米解説がアメリカンジョークを飛ばした。3回の第2打席。大谷はフルカウントから相手先発ジョーンズの投球を捉え、左翼へ大飛球を放った。ここで左翼手レイノルズがフェンス際でジャンプ一番、キャッチに成