◆園田競馬２日目（６月１１日）《下原理》１勝を挙げ７１勝。オリビアサンライズ（１２Ｒ）に力が入る。「通用する力がある」（◎）。アカザ（１１Ｒ）は「距離を延ばしてどこまで戦えるか」（○）。シズカノウミ（３Ｒ）も「いつ走ってもおかしくない力の持ち主」（○）。ヨシノリッキー（５Ｒ）は「気難しい面があるので気をつけたい」（○）。トライファン（９Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。《田野豊三》３勝