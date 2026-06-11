【小林至教授のマネーボールQ&A】#26【前回を読む】一筋縄ではいかないトレードの実態…盤外戦、レンタル移籍、無償提供の甘い罠【Q】広島・羽月隆太郎元選手の指定薬物使用、巨人・阿部慎之助前監督の家族への暴行容疑による現行犯逮捕など、プロ野球界で不祥事が続いています。球団はどのような対応に迫られるのでしょうか？【A】いまの球団に求められるのは、昔ながらの「お騒がせしました」の一礼ではありません。事実確