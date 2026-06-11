ブルージェイズ・岡本和真（29）が仕切り直しである。【もっと読む】阪神・佐藤輝明をドジャースが「囲い込み」か日本時間9日のフィリーズ戦は相手のエースでサイ・ヤング賞候補左腕サンチェスに3タコで4打数無安打。連続試合安打は6、連続試合出塁は14でストップした。ここまで65試合で打率.231、13本塁打、37打点。打率はともかく、本塁打、打点はチーム2冠で、本塁打に限れば、ア・リーグの三塁手では、ホワイトソックス・