メキシコ・モンテレイでの事前合宿を打ち上げた森保ジャパンは現地時間8日、W杯期間中のベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルにチャーター機で移動した。【もっと読む】U17元監督・森山佳郎氏が見抜いていた瀬古歩夢、菅原由勢、鈴木彩艶の「大器の片鱗」午後6時から公開練習を行い、スタンドには招待されたファンが約5000人。練習終了後にはサインなどのファンサービスを行い、来場者のスマホを手にした森保監督が「