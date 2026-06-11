■チームの力で復活、若隆景「北の富士さんと私」相撲中継38年の元NHK吉田賢アナウンサーが語る小結若隆景が12勝で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、4年ぶり2度目の優勝を遂げた。場所は最終的に、役力士9人のうち、2横綱2大関を含む5人が休場する異常事態となった。大関復帰直後の霧島を除き、横綱大関が相次いで欠けた格好だ。それでも最後は、役力士の実力者同士が真っ向勝負できっちり締めてくれた。■5日目の鯛若隆