世界ランキング1位のN・コルダの優勝で幕を閉じた前週の全米女子オープン。日本勢は史上最多の23人が出場し、「国内組」の桑木志帆が通算1アンダー14位と健闘。昨季の年間女王・佐久間朱莉も2オーバー22位で面目を保った。【もっと読む】全米女子オープン優勝 ネリー・コルダの「今季メジャー複数回優勝」を予想していた根拠11日に開幕する宮里藍サントリーレディスゴルフは、全英女子オープンの出場権が懸かる。「全米」に出た