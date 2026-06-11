【大人気連載プレイバック】【続きを読む】キューバ親善試合直前 野茂に「堺へ帰りなさい」と告げた■全日本野球協会会長・山中正竹氏による「オリンピック野球伝道」（第3回=2020年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上