キリンビールが動画を公開キリンビールは6月9日、北中米ワールドカップ（W杯）を控えるサッカー日本代表に「エール」を送る応援動画を公開。同社が販売する「キリングッドエール」のブランドアンバサダーを務める国民的な大物女優が登場し、「空気感が好きすぎる」「これは最高」など注目を集めている。公開された15秒の動画では、ブランドアンバサダーを務める俳優の綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さん、人気ポップ