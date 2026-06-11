シンガポール・チャンギ空港で目撃されたペ・ヨンジュン、パク・シネ両家族の旅行中の様子が公開された。11日、現地メディアのアジアワン（AsiaOne）は、チェ・テジュンーパク・シネ夫妻とペ・ヨンジュンがシンガポールのディズニークルーズで目撃されたと報じた。同メディアは、SNSに投稿された両家族の目撃談と写真を引用した。これによると、両スター家族は9日にディズニー・アドベンチャー・クルーズに乗船し、それぞれ別の場