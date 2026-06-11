中東情勢悪化の余波でホルムズ海峡に足止めされた韓国の船舶が追加で脱出に成功した。HMMのタンカー「ユニバーサルウィナー」に続き2番目の海峡通過だ。韓国海洋水産部は11日国内海運会社が運用する液化天然ガス（LNG）運搬船一隻がホルムズ海峡を安全に抜け出して正常航海を始めたと発表した。この船には韓国人船員8人が乗っており、現在国外の最終目的地に向かって移動中であることが確認された。今回の通行過程は韓国政府がイラ