中東情勢悪化後にホルムズ海峡に足止めされていた韓国船舶のうち初めて同海峡を脱出した韓国海運会社HMMの超大型タンカー「ユニバーサルウィナー」が10日、原油荷役に向け蔚山（ウルサン）近海に到着した。韓国政府とイランの協議によりホルムズ海峡を抜け出してから3週ぶりだ。この日クウェート産原油200万バレルを積んだユニバーサルウィナー号は到着予定時間の午後2時30分よりやや遅れて蔚山港に入港した。ユニバーサルウィナー