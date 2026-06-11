和食文化の1つ、日本酒が危機に瀕している。国内の日本酒（清酒）消費量は1973年がピークで、現在は約4分の1に落ち込み、メーカーである蔵元も倒産や休廃業に歯止めがかからない。 関連記事：執行猶予中に飲酒運転で事故起こし逃走、ポロシャツに短パンで出廷した43歳無責任男【裁判傍聴記】 帝国データバンクがまとめた「清酒製造業」（日本酒製造、蔵元）に関する調査結果によると、2024年度の蔵元