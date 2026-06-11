◇インターリーグブルージェイズ−フィリーズ（2026年6月10日トロント）ブルージェイズ岡本和真内野手（29）が10日（日本時間11日）、本拠地でのフィリーズ戦に「4番・三塁」で先発出。0−6の4回無死先頭打者の第2打席で、相手先発ルザルドから空振り三振を喫した。これで通算89三振となり、現状ではリーグワーストタイとなった。岡本は13本塁打、37打点でチーム「2冠」。一方で、三振も豪快に数字を重ねている。ブル