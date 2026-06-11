FIFAワールドカップ2026を中継するNHKが日本代表戦の実況・解説を発表した。第1戦のオランダ代表戦、第3戦のスウェーデン代表戦はNHK総合とBSプレミアム4Kで生中継。第2戦のチュニジア代表戦はNHKBSで生中継し、BSプレミアム4Kでは当日夜に録画放送を予定している。日本代表vsオランダ代表日時：6月15日（月）午前5時キックオフチャンネル：総合・BSP4K（生）／NHK ONEで同時・見逃し配信解説：本田圭佑柿谷曜一朗林陵平