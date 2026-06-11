寿司にトマトとガーリック!?−一瞬キワモノの印象を受けるが、シーフードリゾットなどを思い浮かべてみればトマトの旨味や酸味、ニンニクの香りやコクが米や魚介と好相性なのは間違いなし。そんな組み合わせで2026年6月11日から夏のフェアを開催するのがかっぱ寿司。いったいどんなメニューが提供されるのか？全6品を税込み160円から、ソースはシャリとの相性を追求かっぱ寿司が6月11日から期間限定で販売するのは、「夏のトマトガ