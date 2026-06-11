米アップルが6月8日（現地時間）から開発者向けイベント「WWDC26」を同社本社で開催している。 いまから2年前の2024年6月に行われた同イベントにおいて「Apple Intelligence」を発表。当時、アップルは「iPhoneの中の情報を読み取り、ユーザーが次にやりたいことを提案していく」と豪語していたが、技術的な壁にぶつかったようで、その後、実現することはなかった。 いつしか世間は「アップルはAIで他社