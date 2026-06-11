日本代表は10日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで初の練習を行った。14日に行われるワールドカップ初戦のオランダ戦を4日後に控えるなか、自身初となる大舞台に向けて佐野海舟は「（スイッチは）自然に入りますけど、大きな舞台ですし、予想している展開のようにならないことがあると思うので、自分としてはしっかりいろんな想定をして、できる限りの準備というのを全力