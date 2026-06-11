元イングランド代表のクリス・サットン氏は、引き続き“日本推し”だ。北中米W杯が日本時間６月12日にいよいよ開幕する。出場国が48に増えた史上最大の祭典を直前にして、サットン氏が英公共放送『BBC』でまず、各グループの初戦を予想した。チェルシーやセルティックでプレーした53歳は、前回のカタールW杯時に日本に関して「誰もがスペインとドイツがこのグループを突破すると考えているだろうが、ちょっと待ってほしい。