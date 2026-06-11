日本代表は10日、今大会の拠点となるナッシュビルSCの施設で初練習を実施した。オランダ代表とのグループステージ初戦まで残り4日。冒頭15分のみの公開で以降は非公開となり、本番に向けた調整を本格化させている。FIFAワールドカップはいよいよ明日のメキシコ代表対南アフリカ代表で幕を開ける。伊東純也は「まだ（初戦まで）少し時間があるので、まだそこまで開幕するという感じはしないです。コンディションをもっと上げら