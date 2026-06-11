気合十分だ。北中米Ｗ杯のベースキャンプ地ナッシュビルで、開幕に向けて日本代表は準備を進めている。現地６月９日はオフで、翌10日にトレーニングを再開。練習前には地元の子どもたちと交流するなか、注目を浴びたのが長友佑都だ。39歳のDFは、日の丸と背番号の「５」が入ったハチマキ風のヘアバンドを巻いて登場。この“新アイテム”にSNS上では以下のような声があがった。 「なかなかできることではない」「往年の