歌舞伎界のプリンス、実は家では甘えん坊の“くにちゃん”でした。6月14日放送の「新婚さんいらっしゃい！」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）は、番組55周年を記念した1時間スペシャル。先月30日に1000人超が列席した結婚披露宴を開いたばかりの中村橋之助さんと、元乃木坂46の能條愛未さん夫妻が登場します。番組では、2021年のミュージカル「ポーの一族」での共演から始まった2人のなれそめや、結婚までの道のり、さ