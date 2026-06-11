数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、パレードの「ちいかわ フェイスリング」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「ちいかわ フェイスリング」が見逃せない！パレードから2026年6月に発売される「ちいかわ フェイスリング」（税込400円