言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ポケットやカバンに忍ばせる品々、笑顔や言葉を形作る部分、そして落語や歌舞伎などの世界という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。も□□のく□□とい□□んヒント：通勤や通学でカバ