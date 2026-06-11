6月8日、東京都内でウィーン少年合唱団の来日公演を鑑賞された愛子さま。今回のウィーン少年合唱団のご鑑賞は、愛子さまにとって4年連続となる。【写真】幼い頃の愛子さまを象徴するような「ボレロ」のお姿。愛子さまのボレロ着こなし集幼い頃の愛子さまを象徴するような「白のボレロ」「昨年は天皇陛下と、一昨年は天皇、皇后両陛下と一緒に鑑賞されてきましたが、今回は週末に両陛下のオランダ・ベルギー訪問が控えていること