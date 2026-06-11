「パイレーツ−ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が四回に場外弾を被弾した。マウンドで思わず悔しさをにじませるかのような表情を浮かべた。２死無走者からメジャー２年目のキャリハンに９７マイルを完璧に捉えられた。打球は右翼スタンドをはるかに越える場外弾。打ったキャリハンはメジャー初本塁打となり、打席でずっと打球を見続ける確信の一撃となった。一方でマウンドの大谷は打たれた