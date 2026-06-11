◇インターリーグブルージェイズ−ブフィリーズ（2026年6月10日トロント）ブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が10日（日本時間11日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、4回途中で降板した。右腕は、3回までに4失点。3回にボームに3ランを被弾するなど苦しんだ。結局4回途中5失点の成績となった。通算222勝の快腕は、初回先頭打者のシュワバーから見逃し三振を奪い史上11人目の通算3500奪三振を達成し