けさの東京株式市場で、日経平均株価は一時1800円以上値下がりし、6万3000円を割り込む場面もありました。アメリカ軍がイランに対して2日連続で攻撃を行うなど、中東情勢の悪化を受け、原油の先物価格が一時1バレル=93ドル台まで上昇。東京市場でも、企業業績の悪化や先行き不透明感を警戒した売り注文が、AIや半導体関連株を中心に広がっています。また、イーロン・マスク氏が率いるアメリカのスペースXが12日にナスダック市場に