日本橋北詰商店会と三井不動産は、日本橋エリアのにぎわい創出と回遊性向上を目的に、同商店会と商業施設「COREDO室町」が連携した「レシートdeお買い物券プレゼント！キャンペーン」を初めて実施する。レシートdeお買物券プレゼント！キャンペーン同キャンペーンは、同商店会加盟店舗およびCOREDO室町対象店舗での購入レシートを活用し、双方で利用可能なお買物券を発行することで、地域店舗と大型商業施設をつなぐ街全体での回遊