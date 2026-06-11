6月12日より開幕する2026年北中米ワールドカップでは、Kリーグでプレーする計8人の選手が各国代表に選ばれた。韓国代表に選出されたGKチョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）、GKソン・ボムグン（全北現代モータース）、DFキム・ムンファン（大田ハナシチズン）、DFイ・ギヒョク（江原FC）、DFチョ・ウィジェ（全北現代モータース）、MFキム・ジンギュ（全北現代モータース）、MFイ・ドンギョン（蔚山HD FC）、そしてヨルダン代表DFヤザン・ア