「一度でいいから、こんな風に想いを告げられたい…」と理想の告白シーンを思い描いている女性は少なくないもの。少しでも似た状況を演出できると、気になる女性からOKをもらえる可能性が高まるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ベタでも憧れ！女子が妄想する『告白のシチュエーション』」をご紹介します。【１】二人で雨宿りしているとき急に見つめられて「付き合ってほしい」「