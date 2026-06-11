【MG 1/100 ブレイズザクファントム(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)】 6月11日12時 予約開始 9月 発送予定 価格：5,390円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 ブレイズザクファントム(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)」を9月に発売する。プレミアムバンダイで6月11日12時より受注を開始する予定で、価格は5,390円。 本商品は、『機動戦士ガンダムSEED DE