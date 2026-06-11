◆米大リーグブルージェイズ―フィリーズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャースセンター）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が敵地のブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」に入り、７試合ぶりの２４号２ランを放った。本塁打ダービーメジャートップ、ナ・リーグでは２年連続本塁打王に向け独走態勢を続けている。４回だった。１死一塁で投手はシャーザーから左腕フルーハティに代わったばかり。カウント２―２から２