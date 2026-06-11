テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、全国の落とし物が初めて一昨年、３０００万点を超えて過去最多となったことを受け令和の落とし物事情を特集した。スタジオには、ゲスト解説者として中大社会理工学部の檀一平太教授が生出演した。着物姿で登場した檀氏について司会の羽鳥慎一アナウンサーは「理系の先生です。社会理工学部応用認知脳科学が専門」と伝え「なんでこんな格好なんだろ