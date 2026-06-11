47歳のとき、イギリスのオーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』（以下BGT）に挑戦したことがきっかけで、一躍スター歌手となったスーザン・ボイル。飾り気のない素朴な姿で初めてステージ上に現れたときは、観客や審査員が冷ややかな視線を送っていたが、彼女がひとたび歌い始めると、その圧倒的な美声に会場だけではなく世界中が息をのんだ。“奇跡の歌声”で大ヒットを連発するなか、2022年には脳卒中を発症し、