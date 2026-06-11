補正下着は気になるけれど、「締め付けが苦手」「毎日は続かない」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな女性たちの声に寄り添い、ラディアンヌから新登場したのが「エアルフレ（Air Reflet）」。ブラトップのような快適さと補正ブラならではの美しいシルエットを両立した、新発想の補正ブラです。毎日をもっと心地よく、自分らしく過ごしたい女性にぴったりの注目アイテムをご紹介します。 軽やかな着け心地で自然