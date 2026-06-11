サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１０日（日本時間１１日）、米ナッシュビルのベースキャンプ地で練習した。ナッシュビル入りした８日は別会場で調整し、９日はオフだったため、この日が拠点での初練習。自身５大会目のＷ杯となるＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は「今までとはレベルが違う」と同施設を絶賛した。同地は米プロリーグＭＬＳのクラブ、ナッシュビルの練習場で、２０２３年に開設されたばかり。