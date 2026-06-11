１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万４１７９円２７銭）と比べて１８００円超下落した。６万２３００円台で推移している。トランプ米大統領がイランに対する攻撃を強化すると発言し、前日の米株式市場でダウ平均株価（３０種）の終値が約３週間ぶりに５万ドルを割り込んだ。東京市場でも、米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行き詰まりが意識され、リスク回避の売りが広がっている。