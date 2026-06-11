新型ハイラックス発売！開発者が語る進化の裏側とファン集うイベントレポ2026年5月28日、トヨタのピックアップトラック「ハイラックス」がフルモデルチェンジして発売されました。また、6月7日には愛知県のさなげアドベンチャーフィールドにて実車を体感できる「HILUX DAY 2026」が開催されています。【画像】超カッコいい！ これが「新型ハイラックス」です！ 画像で見る（77枚）今回は当日のイベントの様子を振り返るとと