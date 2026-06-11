山形県西川町の月山で、今月7日から東京都の65歳の男性の行方が分からなくなっていて、警察などはきょうも朝からヘリコプターを出すなどして捜索を続けています。 きょう午前8時半すぎには、県警のヘリコプター「がっさん」が飛び立ち、上空からの捜索を始めました。 行方がわからなくなっているのは、東京都の会社員の男性（65）です。警察などによりますと、男性は7日、西川町月山沢の月山に登山のため入山したと