不審者情報です。 10日の午後2時50分ごろ、山形県山形市服部の道路上で、歩いて下校していた女子児童が車に乗った見知らぬ男から「学校から家までどのくらいあるの」などと声をかけられる事案が発生したということです。 【男の特徴】年齢：60歳代から70歳代体格：やせ型特徴：白髪丸刈り頭、赤色半袖Tシャツ車の特徴：赤紫色の小型乗用車警察は「登下校や外出の際には、できるだけ複数行動を心がけ、少しでも不安を感じる出来事