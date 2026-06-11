＜ダウ選手権事前情報◇10日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞ルーキーイヤーという以外に大きな共通点は見当たらない原英莉花と櫻井心那が、今大会で初めてダブルスを結成した。【連続写真】原英莉花のスイングが日々進化！ そのすごみは？これまでの二人は、顔を合わせればあいさつを交わす程度。深く話す機会はほとんどなかったという。今大会の出場が決まった時点で互いにペアが決まっておらず、「私で