＜宮里藍 サントリーレディス初日◇11日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞今大会は7月30日〜8月2日に行われるメジャー大会「AIG女子オープン」（ロイヤルリザム＆セントアンズGC／イングランド）の出場権もかかる。チケットを手に入れるための条件は？有利な選手は？それをまとめよう。【写真】夏のシャフト祭り！4社未発表モデルを現地撮影まず今大会から本戦への出場権を得るための条件は…（1）