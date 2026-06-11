タレントのファーストサマーウイカ（36）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜』（後9：00）に出演。行列に並ぶ日本の文化を巡り、家族を置き去りにして帰宅したという、ウイカらしい破天荒で共感を呼ぶエピソードを披露した。【動画】整形疑惑を真っ向否定、ファーストサマーウイカの幼少期〜現在までの変遷この日の番組では、前回に引き続き「世界から見た日本ってどんな国？