10日午後10時55分頃、新潟市北区横井の県道（新潟中央環状線）の横井交差点で、新潟市北区川西の会社員 米山達哉さん（25）が運転する普通乗用車と新潟市北区の少年（19）が運転する普通乗用車が出会い頭に衝突しました。この事故で米山さんは市内の病院に運ばれましたが11日午前零時過ぎ、多発外傷により死亡しました。少年（19）は腰の痛みを訴えて病院で手当てを受けています。尚双方の車両に同乗者はいませんでした。 現場は