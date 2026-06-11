11日朝の東京株式市場で日経平均株価は1500円以上値を下げ一時6万2000円台まで下落しました。6万2000円台をつけるのは、約3週間ぶりです。中東情勢を巡り、アメリカ中央軍はイラン国内にある複数の標的に向け、自衛のための追加の攻撃を開始したと発表しました。これを受け、原油価格は1バレル＝90ドル台前半まで上昇していて、先行き懸念から、東京株式市場でも売り注文が多く入っています。また一方で、イーロン・マスク氏が率い