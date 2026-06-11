例年どおり猛暑・酷暑が予想される今夏。近年は暑さが食文化にも影響し、外食・中食シーンでは「冷やしラーメン」が流行。最近では、有名店やコンビニだけでなく、家庭でもその味を楽しむ動きが広がっている。日本の夏の定番といえば「冷やし中華」だが、家庭で作るには意外に手間がかかるのが悩みどころ。「冷やしラーメン」ではそれが解決できるのか？ 「冷やしラーメン」が家庭でも好まれる理由は？ それぞれの“つゆ”を販売